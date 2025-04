Migranti, UE: “Decreto Cpr in Albania è in linea con legge europea”

Il decreto italiano per i Cpr in Albania è in linea con la legge Ue

A dirlo è un portavoce della Commissione europea in merito alla questione che riguarda i Centri di Permanenza per il Rimpatrio allestiti nel Paese balcanico. “Siamo a conoscenza degli ultimi sviluppi riguardanti questo decreto e il centro in Albania – ha riferito il portavoce – Siamo in contatto con le autorità italiane. Secondo le nostre informazioni, la legge nazionale italiana si applicherà al centro”, come “finora per l’asilo”. E, ha aggiunto, “in linea di principio, ciò è in linea con la legge Ue”.

Dalla Commissione europea hanno comunque fatto sapere che continueranno a “monitorare l’implementazione del protocollo” e che rimarranno “in contatto con le autorità italiane”. Un breve commento, infine, anche in merito ad eventuali soluzioni alternative e innovative: “Siamo pronti a esplorarle – ha detto il portavoce europeo – sempre in linea con gli obblighi del diritto dell’Ue e internazionale e dei diritti fondamentali”. tg24.sky.it