Marketing multicanale: 7 consigli pratici per mettere in pratica una strategia di vendita vincente

La nuova economia digitale è in costante espansione sia per il volume d’affari che per i suoi canali di vendita, non a caso, si parla sempre di più della strategia di marketing multicanale per ottimizzare il funnel di conversione utente – cliente e questo significa essere onnipresenti sul web con il proprio shop online. Per raggiungere questo scopo è importante sia costruire le vetrine virtuali su Amazon, eBay e altri marketplace, sia attuare la strategia più idonea al proprio settore tramite i social, i blog e tutte le riviste digitali specializzate.

Ecco 7 consigli pratici per mettere in pratica una strategia di vendita vincente attraverso il marketing multicanale.

Contenuti 100% originali: evita di copiare e la Chat GPT

Comprendere le strategie di copywriting < è utile per creare contenuti di marketing originali, evitando il copia e incolla da altri siti o da Chat GPT, che penalizza i risultati sui motori di ricerca. Più i contenuti sono originali e accattivanti, migliore sarà la strategia di marketing multicanale.

Attenzione però: perché l’Intelligenza Artificiale resta sempre un ottimo motore di ricerca, che aiuta il brainstorming. In questo modo è più semplice creare contenuti originali seguendo le regole della SEO.

Unifica il tono e scegli il tuo stile di comunicazione

Su ogni canale il tuo stile di comunicazione dovrà essere riconoscibile, unico, questo sia per rispondere alla domanda sia per creare la brand identity che contraddistingue il tuo brand rispetto ai competitor.

Inizia a costruire la tua strategia di marketing dal cliente e non dai canali

Prima di scegliere i canali su cui pubblicare le tue offerte, i prodotti o i servizi che vendi, ricordati di costruire la tua strategia sulle esigenze reali del cliente: non dimenticare anche di analizzare le sue necessità.

Personalizza la tua strategia

Per costruire una brand identity efficace, ricordati di personalizzare la tua strategia e differenziati dai competitor. Anche in questo caso subentrano le buone doti di scrittura creativa, editing video e marketing digitale.

Unisci i tuoi canali creando un legame solido

Scegli i canali dove il tuo prodotto è più visibile e collega tra loro i profili aziendali, in questo modo, quando condividi il contenuto potrai avere una panoramica generale delle risposte degli utenti e migliorare la tua strategia di marketing multicanale. Creare un legame solido tra i social significa migliorare il funnel di conversione.

Collabora con influencer e micro influencer

A seconda del budget a tua disposizione e della grandezza del progetto, puoi scegliere di collaborare con micro influencer e personaggi più famosi per ampliare la tua rete di follower, quindi ottenere maggiore visibilità sui tuoi prodotti e servizi.

Questo consiglio vale sia per le piccole, sia per le medie e grandi aziende, ma anche per i freelance.

Non trascurare mai la customer care e il post vendita

Questo è uno degli elementi più determinanti per il marketing multicanale, anche se è legato indirettamente a questa strategia.

Tuttavia, un buon servizio di customer service e l’attenzione al cliente nel post vendita, rappresentano dettagli indispensabili per migliorare il tuo volume d’affari, ma soprattutto fidelizzare i clienti: strategia sempre vincente.