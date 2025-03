Pichetto: ‘il gas russo non ci serve’

“Per noi non c’è necessità di comprare il gas russo perché noi abbiamo diversificato completamente le fonti, quindi noi non abbiamo un problema quantitativo, noi siamo ormai attrezzati per trasferire gas verso la parte continentale, certamente sono i paesi dell’Europa che hanno i grandi difficoltà Ungheria Slovacchia, che che spingono in quella direzione”.

Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e sicurezza energetica Gilbeto Pichetto Fratin a margine dell’evento di Ancona “Le radici cristiane, il futuro dell’Europa, Forza Italia verso il congresso del Ppe”.

“Quale può essere la valutazione rispetto all’Italia è che noi il gas lo paghiamo al prezzo internazionale ed è chiaro – ha spiegato Pichetto – che un afflusso di un quantitativo maggiore di gas può creare le condizioni per una riduzione del prezzo sul mercato internazionale”.