Poliziotti pro-Salvini, Questura di Palermo apre un’inchiesta

Non è di certo una novità la vicinanza e l’affetto che da tempo Matteo Salvini dimostra agli uomini e alle donne delle Forze dell’Ordine, che ogni giorno rischiano la vita per garantire la nostra sicurezza; ed è solo motivo di orgoglio vedere che quella stima è ricambiata e vedere che gli agenti si mobilitano per un Ministro che finalmente garantisce la loro sicurezza e la possibilità di svolgere nel migliore dei modi il loro lavoro. Questa dovrebbe essere la normalità ed invece No!

Uno scatto innocente, un uomo si china per firmare una petizione in piazza all’interno di un gazebo. Una foto che, una volta che è stata pubblicata sui social, ha creato non poche polemiche. A firmare all’interno del gazebo” Salvini non mollare è stato un poliziotto in divisa e in servizio a Partinico nel palermitano. La foto è stata postata dalla militante leghista Katya Caravella sui social. Sotto la foto dell’agente, il commento: “Grande entusiasmo e partecipazione al Gazebo scrive la militante . Tanta gente che ci ha raggiunto anche dai paesi limitrofi per firmare la petizione. E’ una vergogna indagare una persona per avere difeso i confini del proprio paese e che lotta per dare sicurezza agli italiani”.