PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 27 aprile 2024

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 27 aprile 2024 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Si parlerà di disforia di genere con

Giovanni Attina’ – genitore,

Francesca Bagaglia – psicologa,

Silvia Guerini – scrittrice,

Luisa Benedetti – psicologa

La disforia di genere viene definita come la condizione di disagio in cui si trova una persona non si riconosce nel sesso biologico di nascita e vorrebbe appartenere al genere opposto.