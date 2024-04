Certificazioni sanitarie digitali, intervento del prof. Daniele Trabucco

PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista – che ha esposto le insidie nascoste nella modifica di un articolo di legge che riguarda le Certificazioni sanitarie digitali. Modifiche che, in prima battuta, appaiono ambigue, vaghe e generiche, atte ad essere interpretate al bisogno – estratto dalla puntata di sabato 20 aprile 2024

In particolare, il testo riformulato dell’art. 43, comma 1, prevede, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione che, con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e sentito il parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, siano individuate «le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità alle specifiche tecniche europee ed internazionali».

Ora, è vero, da un lato, che la nuova versione non fa più alcun riferimento alle future emergenze sanitarie e al sistema del c.d. «green pass globale» proposto dall’Organizzazione mondiale della sanità la cui adesione, da parte degli Stati, è su base volontaria, ma dall’altro non solo non viene meno la volontà della maggioranza parlamentare di emettere certificazioni digitali conformi alle specifiche tecniche europee ed internazionali, ma si utilizza anche una formulazione talmente vaga e generica che può essere riempita in futuro di qualunque contenuto inclusa, in ipotesi, la famigerata certificazione verde che abbiamo tutti ben conosciuto durante l’emergenza sanitaria.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

