Spagna, indagata la moglie di Sanchez: premier valuta dimissioni

MADRID, 24 APR – Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha deciso di cancellare l’agenda ufficiale e ha annunciato di volersi prendere “un periodo per riflettere” se “vale la pena” restare a capo del governo dopo la denuncia nei confronti della moglie, Begogna Gomez. Il premier ne ha dato notizia in una lettera ai cittadini di 4 pagine, pubblicata sul suo account X. (ANSA)

AGENZIA DIRE – Dalla Spagna rimbalza una notizia che scuote il governo iberico nelle sue fondamenta. Il Tribunale di Madrid avrebbe aperto un’indagine preliminare nei confronti di Begona Gomez, moglie del premier Pedro Sanchez, per traffico di influenza e corruzione negli affari. Gli inquirenti ipotizzano che la first lady abbia intrattenuto rapporti con alcune società aggiudatrici di appalti e fondi pubblici. Secondo quanto emerge in queste ore, il lavoro degli investigatori sarebbe partito da un esposto presentato dal sindacato dell’estrema destra Manos Limpias.

La magistratura si è concentrata sulle relazioni intrattenute da Gomez nel 2020 con il consigliere delegato di Air Europe, la compagnia aerea salvata dallo Stato spagnolo con 475 milioni di euro, un intervento imponente arrivato grazie alla partecipazione diretta del premier Pedro Sanchez alla seduta del Consiglio dei ministri che approvò il decreto di finanziamento.

“Oggi e nonostante queste notizie, continuo a credere nella giustizia del mio Paese”, ha detto questa mattina il premier durante il question time alla Camera. In serata però, si fa strada l’ipotesi di dimissioni che, secondo indiscrezioni, il capo del Governo starebbe prendendo in considerazione.