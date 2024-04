Nancy Pelosi: ‘Netanyahu dovrebbe dimettersi’

“Noi riconosciamo il diritto di Israele a difendersi, ma rifiutiamo la politica e il metodo di Netanyahu. Terribile, cosa potrebbe essere peggiore di quello che ha fatto nella sua risposta?”. Queste le dure parole di Nancy Pelosi per il premier israeliano che, ha affermato l’ex Speaker della Camera democratica, “dovrebbe dimettersi, alla fine la responsabilità è sua”.

In un’intervista con un’emittente irlandese, durante la sua visita in Irlanda, la democratica ha ribadito il sostegno Usa per la sicurezza di Israele ma ha affermato che Netanyahu “da anni” è “un ostacolo” alla pace con la sua opposizione alla soluzione dei due Stati. “Non so se abbia paura della pace, sia incapace di farla o semplicemente non la voglia, ma è un ostacolo alla soluzione dei due Stati”, ha concluso Pelosi, pochi giorni dopo aver votato, insieme alla vasta maggioranza della Camera, un nuovo sostanzioso pacchetto di aiuti militari ad Israele.

