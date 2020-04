Mes strumento di morte: che cosa hanno fatto gli usurai UE a Cipro

Il Mes strumento di morte approvato da Gualtieri. Gli strozzini dell’Eurogruppo sono arrivati a chiudere il primo ministro di Cipro in una stanza per ricattarlo e minacciarlo se non avesse attivato il Mes. Il prelievo forzoso sui conti correnti e altre meraviglie…

Caso Cipro: gravissime accuse a Eurogruppo e Commissione di ”comportamento criminale”

Prima della crisi dei mercati finanziari Cipro era un paese prospero

Cipro, aumentano file alle mense dei poveri, conseguenza del contagio greco

Presidente di Cipro denuncia: la Troika causa la povertà

Francia e Germania chiedono a Cipro di negoziare il salvataggio

Il Fmi ricatta Cipro e sospende il salvataggio

Cipro: risparmiatori denunciano Bce e Commissione UE

La Merkel: se Cipro vuole aiuti faccia prima le riforme

Cipro, violenti scontri contro le privatizzazioni imposte dalla Troika

Cipro: mandato d’arresto per l’ex Governatore della Banca Centrale

Cipro, Bank of Cyprus: prelievo del 47,5% sui conti correnti

UE: approvato il “modello Cipro”, prelievo forzoso per tutta l’Eurozona

Draghi a Cipro: “Piu’ rispetto per Banca Centrale”. Vietato indagare sui banchieri

Cipro: i costi salvataggio salgono da 17,5 a 23 mld di euro

Cipro: venerdì sono andato a letto ricco. Il mattino mi sono svegliato povero

Schaeuble: l’euro è piu’ sicuro, lo abbiamo constatato nella crisi di Cipro

L’economista Krugman: Cipro deve uscire ora dall’euro

Come finanziare la guerra in Siria coi depositi russi confiscati a Cipro.

La decisione su Cipro è maturata a Washington e Berlino

Angela Merkel: Cipro non metta alla prova la nostra pazienza

Schaeuble contro Cipro: attenzione a decisioni irresponsabili

Cipro: rabbia per il prelievo forzoso, bulldozer davanti a una banca