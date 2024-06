FMI: ‘sarebbe saggio avere il Mes in caso di shock’

“Quando hai un’assicurazione contro dei rischi e sei in tempi rischiosi, la usi. Così il Mes: è una buona assicurazione per l’Europa e in questo senso sarebbe saggio avere il Mes disponibile se ci fosse un altro shock”.Lo ha detto la direttrice del Fmi Kristalina Georgieva, interpellata a margine della conferenza stampa sulla relazione sull’Eurozona sull’Italia e la ratifica del Mes, e su eventuali rischi per la stabilità collegati. “Quando compri un’assicurazione antincendio, non vuoi l’incendio. Lo stesso vale qui – ha detto -. Potremmo non averne mai bisogno ma se serve è bene averlo in aiuto“.

“Un mercato dei capitali integrato trarrebbe vantaggio dal rafforzamento della capacità dell’Esma di coordinarsi tra le autorità nazionali e da una maggiore armonizzazione della supervisione” e “da iniziative ambiziose degli Stati membri per promuovere la convergenza dei mercati finanziari. Comprese quelle volte a rafforzare gli strumenti di gestione della crisi e a introdurre un’assicurazione europea sui depositi – e si dovrebbe dare priorità alla ratifica del trattato Mes per rendere operativo il backstop per il Fondo di risoluzione unico”. Lo dice il Fmi nella dichiarazione conclusiva sulla missione 2024 sui Paesi dell’Eurozona. (ANSA)