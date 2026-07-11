Irlanda, attivista pro-diversità picchiata a morte: si cerca il fidanzato “richiedente asilo”

Irlanda – Una madre americana, attivista di estrema sinistra e pro-diversità, che aveva iniziato una nuova vita con un uomo proveniente dal Medio Oriente, è stata assassinata nella sua casa

L’indagine sulla morte di una donna in una casa a Killarney, nella contea di Kerry, è stata classificata come omicidio. Giovedì, la Gardaí (la polizia irlandese) ha dichiarato che la persona che stavano cercando in relazione all’omicidio aveva già lasciato la Repubblica d’Irlanda. RTÉ ha riferito che l’uomo aveva preso un autobus per Dublino e poi un volo per il Medio Oriente, “da dove proviene”. (…)

BBC

Soltanto tre giorni prima di essere trovata picchiata a morte nella sua casa di Killarney, Jamey Carney, originaria di New York, aveva pubblicato una sua foto con il fidanzato, Ahmad Alsaqer, il sospettato dell’omicidio.

Nota: alcuni media scrivono Alsaqer, altri Al-Saqar.

Alsaqer, che si era trasferito in Irlanda nel 2024 per chiedere asilo, è sospettato di aver picchiato a morte Carney prima di prendere un autobus da Killarney a Dublino nelle prime ore di martedì mattina e imbarcarsi su un volo dell’ultimo minuto per Istanbul, secondo fonti della polizia irlandese.

Carney, che lavorava nel settore sanitario, avrebbe conosciuto Alsaqer circa un anno e mezzo fa, poco dopo il suo arrivo in Irlanda. Questa fervente attivista pro-palestinese aveva condiviso video di sé stessa con Alsaqer a una manifestazione per la causa in Irlanda, indossando una kefiah a scacchi.

Alsaqer compare anche in numerose foto su Instagram insieme a Carney, con didascalie come “Uscire con un arabo è come…”, “Io sono il suo fiore/warda e lui è la mia luna/qamar” e “Imparare l’arabo”.

La polizia irlandese ha confermato che il sospettato ha lasciato l’Irlanda e potrebbe ora essere in viaggio dalla Turchia verso la Giordania o la Siria, riporta l’Irish Examiner.

La donna è stata trovata morta nel suo letto dopo che la figlia tredicenne ha avvertito un’amica di famiglia martedì pomeriggio, la quale ha poi chiamato la polizia, riporta l’Irish Mirror. Il suo corpo era nascosto sotto un piumone, la stanza era coperta di sangue e Carney aveva riportato gravi ferite alla testa a seguito di un brutale e prolungato attacco, riporta il media, citando fonti di polizia.

New York Post

Ahmed Al-Saqar (28 anni, cittadino giordano) è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza di Muckross Road a Killarney dopo essere uscito dalla casa in affitto dove la sua compagna è stata poi trovata assassinata. (…)

L’uomo, che affermava di provenire dalla città di Al Husn, 65 chilometri a nord della capitale Amman e vicino al confine con la Siria e la Cisgiordania palestinese, è arrivato nella Repubblica d’Irlanda nel 2024 dall’Irlanda del Nord, dopo aver soggiornato nel Regno Unito e forse in Francia.

Jamey Carney, americana di origini irlandesi, era originaria della contea di Westchester, nello stato di New York, e si è trasferita in Irlanda con la figlia nel maggio 2021. Si è stabilita a Killarney, affittando un appartamento in Muckross Road e lavorando per una società di consulenza sanitaria.

La donna, membro di un gruppo locale di sostegno pro-palestinese a Killarney, avrebbe incontrato Al-Saqar a una manifestazione pro-palestinese nella città circa 18 mesi fa. (…)

La Gardaí continua a collaborare con le forze dell’ordine straniere tramite Europol e Interpol per determinare dove sia andato Al-Saqar dopo il suo arrivo a Istanbul e se sia rimasto in Turchia o abbia preso un altro volo per la Giordania o un’altra destinazione in Medio Oriente.

Irish Times – www.fdesouche.com – foto Instagram