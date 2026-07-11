Francia, a processo per violenza sessuale: marocchino fugge dal tribunale

Digione – Sul punto di essere condannato a 10 anni di carcere per aver violentato la moglie di un amico una sera durante il Ramadan, il marocchino Ahmed Garbouz approfitta di una pausa per fuggire dal tribunale

Questo venerdì, poco dopo le 16:00 e le arringhe conclusive del pubblico ministero, il giudice presidente ha proposto una pausa di quindici minuti per consentire all’avvocato Nicolas Bensa di preparare la sua difesa. Questa pausa viene sempre concessa, in quanto permette alla difesa di finalizzare le proprie argomentazioni e di rispondere, se necessario, alle richieste dell’accusa.

Ma Ahmed Garbouz, accusato di aver violentato la moglie di un amico, dopo che quest’ultimo lo aveva invitato alla cena dell’iftar del Ramadan il 19 aprile 2022, ha approfittato della pausa per darsi alla fuga. Si trovava in tribunale da uomo libero e, legalmente, non poteva essere fermato fino alla fine del procedimento. Aveva forse paura della decisione del tribunale dopo le arringhe finali dell’accusa?

Constatata la sua assenza, il tribunale ha immediatamente emesso un mandato d’arresto e le forze dell’ordine si sono mobilitate per cercarlo. Ahmed Garbouz, cittadino marocchino, ha parenti nella regione di Parigi e vive a Cannes da diversi mesi. (…)

Ahmed Garbouz è stato riconosciuto colpevole e condannato a 10 anni di reclusione, con tre anni di libertà vigilata dopo il rilascio: in altre parole, sarà monitorato per tre anni dopo la scarcerazione, con obblighi da rispettare pena il ritorno in carcere. Tuttavia, non gli è stato imposto il divieto permanente di ingresso nel paese, come richiesto dal pubblico ministero. (…)

Secondo l’esperta psicologa Laurence François, G. [la vittima] è “tra le tre persone più traumatizzate che abbia incontrato nella mia carriera“. (…)

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