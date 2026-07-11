Rapina in villa nel Torinese, donna sequestrata per un’ora

Sequestrata per circa un’ora e mezza e legata al letto durante una rapina nella sua villa di Pecetto Torinese

Questo è quanto accaduto a una donna di 59 anni, come anticipato oggi dal quotidiano La Stampa, nella tarda serata di mercoledì in un’abitazione di via Circonvallazione.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Chieri.

Secondo una prima ricostruzione, la donna era sola in casa mentre il marito, titolare di un’azienda tessile di Trofarello, e il figlio erano fuori a cena. Dopo avere notato l’accensione delle luci in giardino, si è trovata davanti un uomo con il volto travisato che, una volta raggiunta la camera da letto, l’ha costretta a sedersi e le ha legato le mani con una corda.

Poco dopo sono entrati altri due complici, uno dei quali armato di pistola.

I rapinatori hanno minacciato la donna per farsi consegnare la cassaforte, che però non era presente nell’abitazione. Avrebbero quindi rovistato in tutta la villa, impossessandosi di orologi, gioielli e capi di abbigliamento, per poi fuggire dopo aver intimato alla vittima di non muoversi e minacciato di uccidere il marito al suo rientro.

Quando si è resa conto che i malviventi se n’erano andati, ha telefonato ai familiari e ha dato l’allarme.

Secondo quanto ricostruito, i tre rapinatori sarebbero fuggiti con un quarto complice che li attendeva a bordo di un’auto. I malviventi sarebbero stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza di un’abitazione vicina. Le immagini sono state acquisite dagli investigatori. ANSA