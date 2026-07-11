Cassino, aggressione sessuale sulla ciclabile: arrestato egiziano

Si sarebbe finto fisioterapista per avvicinare e palpeggiare pesantemente una donna che faceva stretching lungo la pista ciclabile

Con questa accusa la polizia di Cassino, nel Frusinate, ha arrestato un cittadino di origine egiziana residente in città. La donna si è rivolta alle forze dell’ordine raccontando di avere subito un’aggressione lo scorso 19 giugno. Era sulla pista ciclabile, faceva alcuni esercizi di stretching, quando l’uomo l’avrebbe avvicinata presentandosi come fisioterapista e offrendo consigli sulla corretta esecuzione dei movimenti.

Nonostante il tentativo della vittima di allontanarsi, l’uomo l’avrebbe inseguita e una volta arrivati in una zona isolata sarebbe riuscito a bloccarla e a palpeggiarla. L’uomo adesso si trova nel carcere di Cassino.

www.today.it