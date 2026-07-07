Raddoppiamento spese militari, von der Leyen: “nuova era per la sicurezza europea”

Nato, von der Leyen: nuova era per la sicurezza europea

L’Ue è “entrata in una nuova era per la sicurezza europea”, con “gli alleati membri dell’Unione che si stanno riarmando per difendere l’Europa e, al contempo, rafforzare l’Alleanza atlantica”. Lo ha scritto Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, su X in occasione dell’avvio del vertice Nato ad Ankara

Von der Leyen ha spiegato che, anche con il raddoppiamento delle spese per la difesa, “l’Europa sta rilanciando la sua base industriale” nel settore, “creando buoni posti di lavoro” sul proprio territorio.

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Annunceremo nuovi contratti per decine di miliardi che forniranno l’equipaggiamento per difenderci”