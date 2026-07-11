Omicidio Ann Widdecombe, rilasciato il 26enne arrestato: “non è coinvolto”

È giallo sul caso della morte di Ann Widdecombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell’intrattenimento televisivo britannico e pasionaria euro-scettica, transitata negli anni dalle file del Partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party (trasformatosi poi in Reform Uk) di Nigel Farage. Per il suo omicidio, la polizia britannica ha annunciato l’arresto di un 26enne, rilasciato la mattina di sabato. La polizia, citata da Sky News, avrebbe detto che il giovane non è più coinvolto nelle indagini.

Si tratta di un mistero sanguinoso tutto da diradare. Il corpo martoriato di ferite della vittima è stato ritrovato in casa, una dimora di campagna ai margini di un villaggio dell’area di Haytor Vale, nel verde dell’altopiano di Dartmoor, affacciato sulla costa dell’Inghilterra sud-occidentale. Il contesto di “un omicidio”, come ha confermato la Dartmoor, Devon and Cornwall Police, annunciando l’apertura di un’indagine penale.

Widdecombe, negli ultimi anni, è stata responsabile del settore giustizia e immigrazione nel partito di Farage “Reform Uk”, ispirato a slogan di stampo trumpiano in materia di linea dura sul flusso migratorio illegale. Sempre Rosson ha poi invocato la collaborazione di qualunque testimone abbia potuto notare “alcunché di sospetto” o disponga di immagini riprese da “camere a circuito chiuso e dash-cam”.

Il vicecapo della polizia del Devon e della Cornovaglia Matt Longman ha dichiarato che la priorità delle forze dell’ordine “rimane l’identificazione dei responsabili e la garanzia che tutte le prove disponibili vengano esaminate a fondo”. “Gli investigatori continuano a svolgere numerose indagini nell’ambito del procedimento in corso e restiamo impegnati a ricostruire l’intera dinamica dei fatti”, ha aggiunto. L’abitazione di Widdecombe resta transennata, mentre la squadra investigativa indaga sulla morte. Longman ha affermato che le indagini stanno procedendo a “ritmo considerevole”. “Stiamo impiegando tutte le risorse necessarie per scoprire esattamente cosa è successo”, ha concluso.

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