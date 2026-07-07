Accoltellamento Milano, il padre dell’aggressore: “Mio figlio è bravo, gentile e simpatico”

«Mio figlio è bravo, gentile e simpatico. Non ha mai avuto problemi e non aveva mai fatto nulla di simile»

È con queste parole che il padre del giovane di 22 anni coinvolto nella violenta aggressione avvenuta a Milano è intervenuto telefonicamente durante la trasmissione televisiva «4 di Sera». L’uomo ha espresso incredulità per quanto accaduto, spiegando di non riuscire a comprendere le ragioni del gesto compiuto dal figlio. «Disturbi? No, lui è bravo, gentile, simpatico. Non ha mai avuto problemi.

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Non so come mai abbia fatto questo casino», ha dichiarato nel corso del collegamento. Il padre ha poi sottolineato che il giovane è nato e cresciuto in Italia e che, fino a oggi, non avrebbe mai avuto comportamenti simili. «È nato qua in Italia, non ha mai fatto casino, non ha mai fatto niente», ha aggiunto. Nel suo intervento non è mancato un messaggio rivolto alla persona aggredita e ai suoi familiari.

«Chiedo scusa per ciò che è accaduto ai familiari della persona aggredita», ha affermato, manifestando il proprio rammarico per l’episodio. Sull’aggressione sono in corso le indagini delle autorità competenti, chiamate a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e ad accertare le responsabilità del 22enne. Nel frattempo, le parole del padre restituiscono il punto di vista della famiglia, ancora sotto shock per quanto accaduto.

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