Francia, aggressioni sessuali con coltello: arrestato 14enne

Un ragazzo di 14 anni, sospettato di aver commesso diverse aggressioni sessuali a Mâcon (Saône-et-Loire), è stato arrestato martedì 7 luglio

Quattro vittime hanno denunciato gli episodi alla polizia, secondo quanto riportato dal quotidiano “Le Journal de Saône-et-Loire”. Le aggressioni si sono verificate tra mercoledì 1° luglio e lunedì 6 luglio, nella zona nord del parco, lungo un percorso frequentato da pedoni e corridori. Secondo il giornale, le quattro vittime sono state aggredite sessualmente. Ogni aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio, tra le 18:00 e le 21:00. L’autore avrebbe utilizzato un coltello e la violenza per raggiungere il suo scopo.

Le indagini della polizia hanno portato al ragazzo di 14 anni, che è stato arrestato nella sua abitazione a Mâcon. Nell’abitazione sono stati rinvenuti indumenti corrispondenti alla descrizione fornita dalle vittime. Il sospettato è comparso davanti al giudice dei minori giovedì 9 luglio.

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