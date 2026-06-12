“Quest’uomo non farebbe mai una cosa del genere in Africa”

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Irlanda, migrante africano tenta di decapitare un uomo in strada a Belfast

“Posso assicurarvi che quest’uomo non proverebbe mai una cosa del genere in Africa, perché sarebbe morto in pochi minuti”

Questo post è stato pubblicato su X da Chime, un utente di colore il cui motto è: “ripristinare la verità, l’ordine e l’eccellenza in una cultura che evita le conseguenze”

“Dove vedete cose come questa, di solito troverete una folla di jihadisti armati. Nessun individuo oserebbe tentare una decapitazione in un luogo neutrale sotto gli occhi del pubblico in questo modo. Nel momento in cui la polizia arrivasse lì, sarebbe già morto o in fiamme.

Questo sta accadendo perché il Regno Unito si è trasformato in una società debole, che tollera il male.

Qualcuno stava filmando la quasi decapitazione, e ci è voluto un po’ prima che le persone intervenissero. Quella stessa esitazione è ciò che ha portato il Regno Unito dov’è ora.

Se ci sarà qualche speranza di riottenere il pieno controllo del vostro paese, questo tipo di esitazione non deve più essere visto. È ora di agire con decisione per fermare questa tendenza e poi iniziare a invertirla.”

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