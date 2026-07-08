È terminato il vertice Nato ad Ankara ,in Turchia. I leader dei 32 Paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all’Ucraina e le prospettive della sicurezza euro-atlantica.

“Mosca è una minaccia, Kiev contribuisce alla nostra sicurezza” si legge nella dichiarazione finale del vertice di Ankara.

Merz: “La Russia non ha alcuna chance di vincere la guerra”

“La Russia non ha alcuna chance di vincere questa guerra. Non raggiungerà gli obiettivi”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ad Ankara a margine del summit della Nato, sottolineando che le promesse di sostegno finanziario a Kiev siano un segnale a Mosca. “E più velocemente chiuderemo questa guerra, tanto meglio sarà per l’Europa, per la Russia e per la pace nel mondo”, ha aggiunto.

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