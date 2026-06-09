Irlanda, sudanese tenta di decapitare un uomo in strada a Belfast

Un uomo, presumibilmente di origine sudanese, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio in seguito a una “brutale” aggressione con un coltello a Belfast, intorno alle 22:30 di lunedì. L’uomo ferito nell’aggressione, di circa 40 anni, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Ha riportato gravi ferite al viso, al collo e alla schiena. Lo scrive la BBC

Il Vice Capo della Polizia dell’Irlanda del Nord (PSNI), Ryan Henderson, ha dichiarato che è stato dichiarato “un incidente critico” e che la polizia ha avviato un’indagine per accertare il movente: “Questo brutale attacco avrà sicuramente scosso la comunità, causando grande preoccupazione. Voglio rassicurare la comunità locale che stiamo prendendo questo attacco con la massima serietà. Le nostre indagini procedono a ritmo serrato.”

Henderson ha affermato che la polizia è arrivata sul posto in pochi minuti e ha ringraziato i cittadini “che si sono adoperati per salvare l’uomo da ulteriori aggressioni”. Ha aggiunto che hanno dimostrato “coraggio e spirito di comunità”. Ha chiesto che non vengano diffusi filmati dell’attacco, probabilmente, come al solito, per nascondere l’orrore ed evitare sane reazioni di istinto di conservazione nella popolazione.

Il video è infatti raccapricciante. Il migrante, seduto a cavalcioni sul torace della vittima, ha colpito brutalmente e ripetutamente al viso e al collo. Il volto dell’uomo era una maschera di sangue, mentre l’aggressore continuava a infierire.

Il Ministro della Giustizia dell’Irlanda del Nord, Naomi Long, ha condannato l’attacco e ha affermato che “non c’è posto per questo tipo di orribile violenza nella nostra comunità”. Ha aggiunto che questo è il momento di “mantenere la calma e rispettare la legge, lasciando che la polizia faccia il suo lavoro”.

“Non credo sia utile che le persone si aggrappino a questo episodio come a un’altra arma nella guerra che conducono sulle questioni relative all’immigrazione. Non credo sia salutare e non credo sia giusto.”