Irlanda, bambina di 10 anni violentata: proteste contro l’immigrazione

ROMA, 23 OTT – Ventitré persone sono state arrestate a Dublino dopo gli scontri durati ore con la polizia irlandese, i cui membri sono stati colpiti direttamente con fuochi d’artificio, pietre e altri detriti durante un’altra notte di disordini nella capitale irlandese. Due membri della polizia locale, An Garda Síochána, sono stati portati in ospedale per le ferite riportate.

Lo riportano diversi media, tra cui The Guardian e Sky News. Centinaia di manifestanti si sono radunati vicino all’ingresso di un hotel che ospita richiedenti asilo in una zona a ovest della capitale, l’hotel Citywest, dopo una presunta aggressione sessuale ai danni di una bambina di 10 anni avvenuta nelle vicinanze nelle prime ore di lunedì. Un uomo di 26 anni, le cui generalità non sono state diffuse per le norme che si applicano ai casi di violenza sessuale nella Repubblica d’Irlanda, è comparso in tribunale martedì con l’accusa di aver commesso il presunto episodio. Sei arresti erano stati effettuati durante i disordini di martedì sera e la polizia aveva promesso una “risposta decisa” se la violenza fosse continuata. (ANSA)

Rebel News scrive su X: Indignazione irlandese: le autorità PROTEGGONO l’accusato stupratore e INCOLPANO la vittima minorenne

Fuori dal tribunale di Blanchardstown a Dublino, l’accusato di aver stuprato una bambina di 10 anni ha fatto la sua prima apparizione in tribunale… e ciò che è accaduto la dice lunga sui sistemi giudiziari e di immigrazione in rovina dell’Irlanda.

Il sospettato, in Irlanda da sei anni, aveva bisogno di un traduttore arabo. Sei anni qui, e ancora non parla la lingua. Ancora più inquietante, il suo nome non è stato reso pubblico. L’identità della vittima è giustamente protetta, ma perché proteggere un presunto stupratore?

Questo caso è già di per sé orribile, ma quello che è successo dopo è quasi incredibile. La bambina era affidata alle cure di Tusla, l’Agenzia irlandese per l’infanzia e la famiglia, responsabile della protezione dei bambini vulnerabili.

Dopo la diffusione della notizia dell’aggressione, Tusla ha rilasciato una dichiarazione in cui di fatto incolpava la vittima, descrivendola come “ingestibile” e di “bassa moralità”. Una bambina di 10 anni. L’agenzia statale ha cercato di diffamarla per coprire i propri fallimenti. È grottesco.

Due bandiere sventolano sul tribunale: il tricolore irlandese e la bandiera dell’Unione Europea. Quest’ultima rappresenta un problema più profondo. Il governo irlandese si nasconde dietro i trattati dell’UE per giustificare l’immigrazione di massa, rivendicando gli obblighi di Bruxelles ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Eppure, la domanda di asilo di questo sospettato è stata respinta anni fa. Gli è stata ordinata l’espulsione… ma non se n’è mai andato. Perché? Lo Stato sostiene che le espulsioni siano troppo costose. Qual è il costo di un biglietto aereo rispetto alla distruzione della vita di un bambino?

Quando il giornalista di Gript Ben Scallan ha fatto pressione sul ministro degli Esteri Simon Harris sulla colpevolezza del governo, Harris ha pronunciato la sua solita argomentazione politica: “Dobbiamo permettere che i fatti vengano accertati… le leggi di questo paese devono essere applicate”. Altre parole vuote da parte di un governo che non applica nulla.