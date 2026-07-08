Germania, medico condannato all’ergastolo per aver ucciso 15 pazienti

Un medico tedesco specializzato in cure palliative è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso 15 dei suoi pazienti

Un tribunale di Berlino ha riconosciuto l’uomo di 41 anni, identificato solo come Johannes M. nel rispetto delle norme tedesche sulla privacy, colpevole dell’omicidio di 12 donne e 3 uomini tra settembre 2021 e luglio 2024. Le autorità ritengono che questi omicidi possano essere solo la punta dell’iceberg. La procura sta attualmente indagando su decine di altri episodi che coinvolgono il medico.

Le vittime avevano un’età compresa tra i 25 e i 94 anni. In tribunale è emerso che erano tutte in condizioni critiche, ma che la loro morte non era imminente. L’accusa ha affermato che, durante le visite domiciliari, il medico somministrava una combinazione letale di vari farmaci senza il consenso dei pazienti. In diverse occasioni, avrebbe appiccato incendi per coprire le proprie tracce.

Nel luglio del 2024, poco prima del suo arresto, i pubblici ministeri affermarono che il medico aveva ucciso due pazienti in un solo giorno: un uomo di 75 anni nella sua casa nel centro di Berlino e, poche ore dopo, una donna di 76 anni in un quartiere vicino. Secondo l’accusa, il medico aveva tentato di incendiare l’abitazione della donna, senza riuscirci.

Per gran parte del processo, durato circa un anno, il medico non ha detto nulla. Ma il mese scorso ha confessato di aver “ucciso delle persone”, dodici dei suoi pazienti gravemente malati. Ha dichiarato in tribunale di essersi convinto di agire per il bene di tutti, risparmiando loro “sofferenze e infermità”. “Per tutto il tempo, ho pensato che fosse la cosa migliore per tutti”, ha affermato. Si è scusato per tutte le sofferenze causate.

Le autorità lo sospettano di aver ucciso altri pazienti. La procura sta attualmente indagando su altri 76 casi. Secondo i media tedeschi, se le ulteriori accuse venissero confermate e il medico riconosciuto colpevole, si tratterebbe di uno dei più grandi casi di omicidio seriale nella storia della Germania.

Il medico ha dichiarato in tribunale che si sarebbe “coinvolto fin dalle prime fasi del procedimento”.

In precedenza, durante il processo, i familiari delle vittime hanno affermato di non riuscire ancora a crederci. La madre della vittima più giovane, una donna di 25 anni deceduta nel 2021, era in lacrime. “Non ha mai detto di non voler più vivere”, ha affermato.

Il figlio di una donna di 72 anni deceduta nel 2024 ha raccontato che sua madre aveva in programma di andare sul Mar Baltico con la sorella. “Mia madre voleva continuare a vivere”, ha detto.

Il tribunale ha stabilito che la colpevolezza del medico è particolarmente grave. Ha disposto la sua detenzione preventiva, dopo la condanna al carcere, e gli ha imposto il divieto a vita di esercitare la professione medica.

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