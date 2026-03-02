Tajani: ‘dall’Iran ingiustificate e inaccettabili rappresaglie’

Il ministro della Difesa Guido Crosetto e quello degli Esteri Antonio Tajani sono intervenuti in audizione davanti alle Commissioni Difesa ed Esteri di Camera e Senato in seduta congiunta in merito alla situazione internazionale in Medio Oriente.

Ripercorrendo quanto avvenuto, Tajani ha spiegato che “nelle prime ore di sabato Usa e Israele hanno deciso per un attacco combinato nei confronti dell’Iran. Ribadisco che Usa e Israele in autonomia e nella riservatezza hanno deciso di agire.Francesi e inglesi hanno riferito pubblicamente di non avere ricevuto alcun avvertimento preventivo. Noi, come i tedeschi e i polacchi, siamo stati informati a operazioni iniziate. Io, come ho subito riferito al presidente del Consiglio, sono stato contattato dal ministro degli Esteri israeliano Sa’ar e informato di quanto stava accadendo”

“Nelle prime ore di sabato, Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco combinato nei confronti dell’Iran, che prosegue anche in queste ore. Nelle operazioni militari, che mirano a cancellare la minaccia nucleare e balistica iraniana, risultano essere deceduti la Guida Suprema Khamenei e numerosi esponenti dei vertici militari e civili del regime degli Ayatollah.

Il regime ha immediatamente intrapreso una serie di ingiustificate e inaccettabili rappresaglie nei confronti di tutti i Paesi del Golfo e, ieri, perfino contro una base britannica a Cipro. Sono state colpite indiscriminatamente infrastrutture civili come aeroporti e alberghi, luoghi di ritrovo e snodi turistici”.

“L’operazione condotta da Stati Uniti e Israele potrebbe segnare un punto di svolta per gli equilibri regionali e, speriamo, aprire la strada a un nuovo Medio Oriente di pace, sviluppo e crescita. Uno scenario in cui i molti conflitti che affliggono la regione, fra cui quello israelo-palestinese possano trovare una soluzione equilibrata e pacifica. L’obiettivo dell’azione in corso è l’eliminazione del rischio nucleare e missilistico rappresentato dal regime di Teheran. Una minaccia esistenziale, come hanno dimostrato anche i fatti di questi ultimi giorni, per la sicurezza non solo di tutta la regione, ma anche dell’Europa”, ha spiegato Tajani.  ANSA

