Rapina con coltello al mercato di Gessate: arrestati due egiziani

Armati di coltello al mercato comunale. Momenti di forte tensione nella tarda mattinata di martedì nell’area del mercato di Gessate

Un commerciante ambulante è stato affrontato e rapinato da due uomini armati, in via Aldo Moro. La pronta reazione della vittima, unita alle segnalazioni dei passanti e al tempestivo intervento dei carabinieri, ha fatto scattare le manette ai polsi dei due malviventi, bloccati dopo un tentativo di fuga a piedi tra le bancarelle.

La minaccia con il coltello e il bottino da 1.100 euro

Il blitz è scattato intorno a mezzogiorno, quando il mercato era ancora frequentato da numerosi cittadini. I due rapinatori — due cittadini di nazionalità egiziana di 38 e 37 anni — si sono avvicinati alla vittima, un commerciante marocchino di 62 anni, puntandogli contro un coltello.

Sotto la minaccia dell’arma, i malviventi gli hanno intimato di consegnare immediatamente tutto l’incasso della giornata. Nonostante il netto rifiuto opposto dall’ambulante nel tentativo di difendere il proprio lavoro, i due aggressori sono riusciti a strappargli dalle mani il portafoglio, contenente la somma contante di 1.110 euro, per poi fuggire a tutta velocità.

L’inseguimento e il blitz dei carabinieri

La vittima non si è data per vinta e si è messa immediatamente all’inseguimento dei due fuggitivi, mentre alcuni testimoni che avevano assistito alla scena hanno allertato il 112.

Nel giro di pochissimi minuti sono confluite sul posto le pattuglie della Stazione dei carabinieri di Gorgonzola e della Sezione radiomobile della Compagnia di Pioltello. I militari dell’Arma sono riusciti a intercettare i rapinatori, a bloccarli e a immobilizzarli prima che potessero far perdere definitivamente le proprie tracce nelle vie limitrofe.

Refurtiva recuperata e trasferimento a San Vittore

L’intera somma di denaro sottratta, i 1.110 euro in contanti, è stata interamente recuperata dai carabinieri e prontamente restituita al legittimo proprietario, comprensibilmente scosso ma incolume.

Per i due fermati l’accusa è di rapina aggravata in concorso. Dopo le formalità di rito nella caserma della Compagnia di Pioltello e come disposto dall’autorità giudiziaria, i due arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale di San Vittore a Milano, in attesa dell’udienza di convalida del fermo.

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