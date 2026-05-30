Dipartimento del Tesoro Usa, nuove sanzioni all’Iran

Nell’ambito dell’operazione, Economic Fury, e in coordinamento con il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e l’ufficio di Los Angeles del Federal Bureau of Investigation (Fbi), il dipartimento del Tesoro statunitense ha adottato misure contro una rete di approvvigionamento con sede in Iran che si spacciava per aziende statunitensi e le frodava al fine di procurare beni soggetti a restrizioni per il ministero della Difesa e della Logistica delle Forze Armate iraniane e altri utenti finali iraniani sottoposti a sanzioni.

Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. “I palesi tentativi dell’esercito iraniano di prendere di mira e ingannare aziende americane dimostrano fino a che punto il regime sia disposto a spingersi per sostenere le proprie attivita’ malevole”, ha dichiarato il segretario al Tesoro Scott Bessent. “Il Tesoro continuera’ a utilizzare tutte le autorita’ disponibili per interrompere l’accesso del regime iraniano al sistema finanziario globale”.

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