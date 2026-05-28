La UE accelera sull’adesione dell’Ucraina. Tajani: ‘Favorevoli’

Arriva un’accelerazione verso un percorso di adesione dell’Ucraina all’Ue

La proposta di aprire il primo gruppo di capitoli negoziali (anche per la Moldavia) dovrebbe essere presentata dalla Commissione al Consiglio Affari generali del 16 giugno, e poi si potrà esprimere il summit dei leader in programma il 18 e 19. La svolta arriva a ridosso dell’uscita di scena di Viktor Orban e dell’ascesa al governo ungherese di Peter Magyar, che nei prossimi giorni potrebbe incontrare Volodymyr Zelensky.

Tajani: “noi favorevoli”

“Noi siamo favorevoli all’avvio di un percorso che porti l’Ucraina all’interno dell’Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri Paesi candidati. Per noi la priorità sono i Balcani, fermo restando che l’Ucraina e la Moldavia devono avviare un percorso, devono anche combattere la corruzione, rispettare le regole per far parte dell’Unione Europea. Noi siamo pronti a far la nostra parte per aiutarli”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Dura la reazione della Lega, “assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione” di Kiev nell’Ue, come afferma in una nota che mette di nuovo in risalto qualche disallineamento tra alleati di governo sul tema. Alla presa di posizione leghista non viene attribuito troppo peso ai piani alti del governo, al di là della normale dialettica politica.

Giorgia Meloni fa filtrare che la politica del governo sull’Ucraina non cambia. Dopo l’ultimo incontro con Zelensky, il 15 aprile, la premier spiegava di auspicare l’adesione dell’Ucraina “al pari” di quella “delle altre nazioni europee che da tempo hanno avviato questo cammino”. E un mese prima sottolineava che “il negoziato di pace e il processo di adesione dell’Ucraina all’Unione stanno cominciando a essere due facce della stessa medaglia”, rimarcando che “eventuali accelerazioni” devono “coinvolgere tutti i candidati, a partire da quelli dei Balcani Occidentali”. ANSA