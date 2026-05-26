Tajani: “il mio cognome deriva da Al-Tijani, profeta dell’Islam”

“I legami tra i nostri popoli sono legami antichi, io ricordo sempre qual è l’origine del mio cognome: Tijani (da Ahmad al-Tijani, ndr), un profeta dell’Islam molto conosciuto nell’Africa, non soltanto nel Nord, ma anche nell’Africa centrale, nel Marocco, quindi sono molti i fedeli musulmani che vanno alla tomba di Tijani e quindi vuol dire che qualcuno che è arrivato da là è venuto qua.

Questo per dire che sono talmente forti attraverso il Mediterraneo i legami tra i nostri continenti che non possiamo rinnegarli”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all’iniziativa “Italia-Africa: culture in gioco” all’Istituto dell’Enciclopedia Treccani in occasione della Giornata dell’Africa 2026.

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