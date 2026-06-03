Firenze, 83enne picchiato selvaggiamente e rapinato da due donne

Firenze, 3 giugno 2026 – Picchiato e rapinato in pieno giorno. La vittima è un uomo di 83 anni, aggredito da due donne mentre si trovava alle Cascine. L’anziano, da quanto appreso, era sulla sua auto con il finestrino aperto, quando le due gli hanno sottratto il borsello che aveva sul sedile.

L’aggressione

Nel momento in cui si sono accorte che era vuoto, sono tornate indietro. A quel punto avrebbero tirato fuori l’uomo dall’auto con la forza, dopodichè lo avrebbero picchiato selvaggiamente finchè lui non ha consegnato il denaro che aveva con sé, circa 250 euro. Al momento non sono chiare le condizioni cliniche della vittima. Hanno dato l’allarme al 112 Nue alcuni passanti, testimoni dell’aggressione. Il fatto è avvenuto ieri, martedì 2 giugno.

L’arresto

Le due donne hanno tentato di fuggire con la refurtiva, ma sono state individuate e arrestate dagli agenti di polizia, nel frattempo intervenuti. La loro posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

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