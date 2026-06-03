Proposta Pd: 200 euro in più in busta paga per tre anni agli under 35

Un contributo economico per i più giovani. Elly Schlein lancia una nuova proposta e sfida il governo Meloni ad agire nei confronti lavoratori più giovani. La segretaria del Partito democratico guarda alle prossime Politiche e alla costruzione del campo largo che intende sfilare Palazzo Chigi alla leader di Fratelli d’Italia.

Cosa dice la proposta

Dare 200 euro in più in busta paga per tre anni agli under 35 e stabilire delle agevolazioni per le imprese che usufruiscono dello smart working. E ancora: prevedere abbonamenti al trasporto pubblico locale per i fuorisede e risorse per fronteggiare il caro affitti e l’acquisto della casa per i giovani. Sono queste alcune delle misure contenute nella proposta di legge del Pd sul “diritto a restare”, presentata mercoledì 3 giugno in una conferenza stampa nella sede del partito, a cui ha partecipato pure Schlein.

La principale sfidante di Giorgia Meloni ha voluto spiegare le ragioni che si celano dietro il testo. In particolare si tratta di “una proposta di legge a cui siamo molto legati, perché nasce dall’ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una storia diversa”. […]

www.today.it