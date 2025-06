Nucleare Iran? Ennesimo pretesto per iniziare una guerra illegittima

In un momento in cui nel dovunque mondo si possono confezionare bombe sporche e considerato che non è più l’uranio alla base dei nuovi ordigni nucleari, ma il plutonio, l’arricchimento al 60% dell’ uranio per fini militari rappresenta (lo ammette la stesa Aiea) l’ennesimo pretesto per iniziare una guerra illegittima, anche se contro un regime tirannico quale quello iraniano.

Dire, come dice Trump, che sa dov è Khamenei ma che per adesso non vi è intenzione di eliminarlo legittima l’omicidio come regola delle Relazioni internazionali… Ovvero scendere allo stesso livello dei criminali che si intende combattere.

Se la sicurezza internazionale si costruisce e garantisce con tali presupposti allora prepariamoci a buttare nel cestino secoli di progresso giuridico e tutte le OO. II. create sino a oggi. In sostanza, prevale quel sistema internazionale hobbesiano dove la forza farà la differenza e nuove gerarchie divideranno Il mondo tra chi può decidere della vita altrui e chi sarà costretto a subirne le scelte.

www.giusepperomeo.eu