Grossi, AIEA: “Nessuna prova che l’Iran lavori a un’arma atomica”

“Mai detto che l’Iran stia costruendo un arma nucleare”. Lo ha detto il capo dell’Aiea, Rafael Grossi, nell’intervista a Christiane Amanpour

Grossi ha aggiunto di non poter escludere attività clandestine che possano essere sfuggite ai controlli dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ma ha ribadito che i controlli non hanno evidenziato attività di Teheran dirette ad ottenere bombe atomiche.

“C’è questa gara tra chi ha ragione e chi ha torto riguardo al tempo necessario (per arrivare all’arma nucleare, ndr). Certamente non è domani, forse non è questione di anni. Ma queste sono congetture. Perché? Perché non lo sappiamo. Perché se ci sono state attività clandestine, o tenute nascoste agli ispettori, non lo possiamo sapere. Quello che abbiamo detto e riferito è che non avevamo alcuna prova di uno sforzo sistematico per arrivare a un’arma nucleare“, ha detto Grossi nell’estratto dell’intervista pubblicato da Amanpour sul proprio account X.

