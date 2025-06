Intelligence Usa, Teheran non stava costruendo un’arma nucleare

L’Intelligence Usa ritiene che, prima che Israele lanciasse il suo massiccio attacco contro l’Iran venerdì, Teheran non stesse perseguendo attivamente la costruzione di un’arma nucleare. Lo riporta la Cnn, citando 4 persone a conoscenza della valutazione. L’emittente aggiunge che, sempre secondo l’Intelligence Usa, l’Iran era a 3 anni di distanza dalla possibilità di produrne una e lanciarla su un obiettivo di sua scelta.

Ora, dopo giorni di attacchi aerei israeliani, secondo una fonte Usa citata sempre dalla Cnn i funzionari dell’Intelligence statunitense ritengono che Israele possa aver ritardato il programma nucleare iraniano solo di qualche mese. Anche se Israele ha causato danni significativi all’impianto iraniano di Natanz, il sito di arricchimento fortemente fortificato di Fordo è rimasto praticamente intatto e, secondo gli esperti di difesa, Israele non ha la capacità di danneggiare Fordo senza armi specifiche e supporto aereo Usa, sottolinea la Cnn. tgcom24.mediaset.it

L’intelligence statunitense ha valutato solo poche settimane fa che l’Iran non stava costruendo un’arma nucleare.

“La IC [Intelligence Community] continua a ritenere che l’Iran non stia costruendo un’arma nucleare e che la Guida Suprema Khamanei non abbia autorizzato il programma di armi nucleari da lui sospeso nel 2003.

La CI sta monitorando se Teheran decide di riautorizzare il suo programma di armi nucleari.” – Direttore dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard, 25 marzo 2025

