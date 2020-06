Caporalato, pakistano ucciso: arrestati 5 connazionali

Condividi

PALERMO, 07 GIU – Un uomo di nazionalità pakistana di 32 anni, disoccupato e con regolare permesso di soggiorno, è stato ucciso a coltellate il 3 giugno intorno alle 23.30 all’interno della sua abitazione di via San Cataldo a Caltanissetta dove abitava da solo.

Sarebbe stato ucciso per essersi fatto portavoce di alcuni braccianti vittime di caporalato il pakistano di 32 anni, Siddique Adnan, assassinato a coltellate la sera del 3 giugno a Caltanissetta nel suo appartamento, in via San Cataldo