Caporalato e intermediazione illecita, arrestati pakistani

Operazione anticaporalato dei carabinieri di Treviso e del Gruppo Tutela del Lavoro di Venezia. I militari, dopo mesi di indagine coordinate dalla Procura di Treviso, hanno arrestato 4 persone con l’accusa, a vario titolo, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso, incendio aggravato e violenza privata tentata, ai danni di una decina di cittadini pakistani, alcuni privi di permesso di soggiorno, utilizzati nella lavorazione dei campi e potatura vigne della provincia di Treviso.

Le vittime erano alloggiate in sistemazioni di fortuna prive di riscaldamento ed energia elettrica, svegliate alle prime ore della mattina, per evitare i controlli dei carabinieri e stipate all’interno di furgoni, per poi essere condotte senza patente nei vigneti dove lavoravano anche il sabato e la domenica sotto stretta sorveglianza, fino a tarda sera, e sotto intimidazioni.