Caporalato, arrestati due bulgari

GINOSA MARINA (TARANTO), 02 DIC – Stavano portando nelle campagne, stipati in un’auto, cinque uomini bulgari ai quali avevano promesso una regolare assunzione per lavorare come braccianti agricoli. Per questo i carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari due conviventi, una 48enne e un 27enne di origine bulgara, con l’accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il 27enne è stato anche sanzionato perché guidava senza avere mai preso la patente.

I militari hanno notato un’autovettura sospetta con a bordo sette persone, e hanno intimato l’alt al conducente. Dal controllo è emerso che all’interno del veicolo, oltre ai due presunti caporali, c’erano cinque braccianti agricoli. L’autovettura utilizzata per il trasporto dei lavoratori è stata sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca (secondo quanto previsto dal nuovo impianto normativo anticaporalato).(ANSA).