Von der Leyen: ‘le sanzioni stanno colpendo l’economia russa’

“La scorsa settimana “abbiamo concordato di rinnovare le sanzioni alla Russia e la cosa più importante è che riuscite a portare a termine il 18esimo pacchetto. Sono fiduciosa che ciò sarà possibile. Sappiamo tutti che Putin non vuole la pace, quindi dobbiamo fare pressione su di lui affinché si sieda al tavolo delle trattative. Diciotto pacchetti di sanzioni stanno colpendo il cuore dell’economia di guerra russa”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

“Stop Usa alle armi per Kiev è un serio ostacolo”

“È un chiaro segnale per aumentare i nostri sforzi nel sostegno all’Ucraina, non solo a livello Ue ma a livello europeo”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa ad Aarhus rispondendo ad una domanda sullo stop alle armi che avrebbe deciso Donald Trump. “Se gli Usa hanno deciso così, sarà un serio ostacolo per l’Ue e la Nato. Noi speriamo che la partnership con Kiev continui”, ha aggiunto la premier Mette Frederiksen, a capo della presidenza di turno Ue. tgcom24.mediaset.it