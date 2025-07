Bologna, droga nel garage delle case popolari: arrestato marocchino

La polizia locale del Comune di Bologna, congiuntamente al personale Acer – l’ente che si occupa dell’edilizia sociale a Bologna -, ha concluso un’operazione antidroga nel quartiere Pilastro. Nello specifico, gli agenti hanno scoperto un ingente quantitativo di droga nascosto in un garage di pertinenza dei palazzi di edilizia popolare. L’operazione ha anche portato all’arresto di un 34enne di origine marocchina.

L’operazione è scattata all’alba di mercoledì 2 luglio, in seguito alle segnalazioni di diversi residenti che avevano notato un traffico sospetto verso il garage

“I cani antidroga hanno portato gli agenti e il personale dell’ufficio disciplina di Acer in direzione di un’autorimessa – scrive il Comune in una nota stampa -, all’interno della quale è stato trovato il cittadino marocchino. Nel corso della perquisizione, all’interno di una scatola per scarpe, è stato trovato un chilo di marijuana e della cocaina. L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il personale di Acer ha poi provveduto alla messa in sicurezza e alla pulizia dei locali”.

“Questa operazione dimostra quanto siano fondamentali l’ascolto e la collaborazione. La sicurezza si costruisce anche con i controlli, ma soprattutto valorizzando il senso civico di chi abita i quartieri e conosce il territorio – ha detto l’assessora alla Sicurezza Matilde Madrid -. Ringrazio la polizia locale e Acer per l’intervento tempestivo, e soprattutto le cittadine e i cittadini del Pilastro che, con le loro segnalazioni, contribuiscono a rendere il rione più sicuro”.

“Voglio ringraziare soprattutto i tanti nostri inquilini perbene che ci segnalano violazioni del regolamento d’uso e possibili reati perché è grazie a loro che possiamo garantire la sicurezza” ha detto Marco Bertuzzi, presidente di Acer Bologna.

