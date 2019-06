Caporalato: sfruttano connazionali nel Tarantino, arrestati 3 marocchini

Tre cittadini marocchini di 31, 36 e 37 anni, residenti a Castellaneta (Taranto), e un 56enne di Ginosa (Taranto), proprietario di un terreno in cui venivano sfruttati braccianti agricoli, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nel corso degli accertamenti – scrive la Gazzetta del Mezzogiorno – è emerso che i tre extracomunitari avevano provveduto a reclutare 9 loro connazionali, di età compresa tra i 20 ed i 32 anni, tutti senza permesso di soggiorno, destinandoli al lavoro nei campi in contrada Pantano di Ginosa.

I lavoratori ricevevano 30 euro al giorno per sette ore di lavoro, con la decurtazione di 5 euro al giorno per il trasporto e 50 euro al mese per occupare un alloggio, ubicato in contrada Gaudella di Castellaneta, privo delle condizioni igieniche necessarie, in violazione alle norme contrattuali, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.