Corridoi umanitari, arrivati a Fiumicino altri 124 migranti

Sono arrivati oggi all’aeroporto di Fiumicino 124 rifugiati dalla Libia nell’ambito del programma di reinsediamento, una delle soluzioni promosse da UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, per offrire protezione a persone particolarmente vulnerabili nell’ambito del programma Regionale di Protezione e Sviluppo del Nord Africa (RDPP-NA)

L’arrivo riguarda persone provenienti da Eritrea, Etiopia e Sudan, incluse 33 famiglie. La notizia è riportata sul sito di Unhcr Italia

La maggior parte delle persone in arrivo è stata selezionata per il reinsediamento sulla base di particolari condizioni di vulnerabilità, tra cui donne e minori a rischio e persone sopravvissute a violenza e tortura.

UNHCR ringrazia le autorità italiane e tutti i partner coinvolti nell’organizzazione del trasferimento e dell’accoglienza, confermando il ruolo centrale dell’Italia nei programmi di protezione e solidarietà internazionale.

Secondo UNHCR, nel 2026 circa 2,5 milioni di rifugiati nel mondo avranno bisogno di reinsediamento, a conferma della necessità di ampliare percorsi sicuri e regolari per le persone più vulnerabili.

Soltanto pochi giorni, sempre con i “corridoi umanitari”, ne sono arrivati 131.