La Cina potrebbe conquistare Taiwan senza sparare un colpo

Secondo gli analisti del Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS) con sede a Washington, la Cina ha la capacità di conquistare Taiwan senza che venga sparato un solo colpo.

Questo scenario prevede che Pechino dichiari una “quarantena” o che blocchi parzialmente o completamente l’accesso ai porti dell’isola. La Cina ha le forze necessarie per fare questo: la sua massiccia flotta di guardia costiera. Tali azioni non sarebbero considerate un blocco o un atto di guerra e, se gli Stati Uniti intervenissero, sarebbero visti come gli iniziatori delle ostilità.

