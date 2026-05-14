Corridoi umanitari, 131 migranti arrivano a Fiumicino

Arrivano giovedì 14 maggio, all’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, con un volo organizzato dall’ Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) proveniente da Tripoli, 131 rifugiati

Il loro ingresso in Italia è reso possibile dal protocollo tra Ministero dell’Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), UNHCR, Arci e Comunità di Sant’Egidio, firmato nel dicembre 2023, che ha finora consentito l’arrivo in sicurezza di 766 persone.

Originari di diversi paesi africani insanguinati da guerre e violenze, ma anche della Palestina, i rifugiati verranno accolti in diverse regioni italiane da Comunità di Sant’Egidio, Arci, chiese protestanti italiane e tramite il Sistema Accoglienza e Integrazione. Altre 13 persone arriveranno a Roma nei prossimi giorni.

Attraverso questa best practice, sono stati accolti in Italia oltre 7mila rifugiati dal febbraio 2016. […]

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