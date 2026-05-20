Schlein: “Penso che il governo non arriverà a scadenza naturale. Pronta alleanza progressista”

Ospite a “È sempre Cartabianca”, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein commenta il momento di forte tensione che attraversa l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. La leader dem non usa giri di parole e mette in dubbio la tenuta della maggioranza: “Il governo? Penso che non arriverà alla scadenza naturale della legislatura, è già troppo diviso adesso”.

Schlein prosegue criticando l’operato dell’esecutivo e la gestione delle opportunità parlamentari: “Meloni ha sprecato un’occasione storica: in Parlamento aveva i numeri per fare tutto ed è riuscita a non fare nulla che migliorasse la vita agli italiani”.

Secondo la segretaria, il centrosinistra deve farsi trovare pronto in qualsiasi momento, perché il quadro politico potrebbe cambiare rapidamente.

Rivendica poi il lavoro svolto dal suo partito e dalle forze progressiste: “Non partiamo da zero, abbiamo già presentato tante proposte di legge: dal salario minimo al congedo paritario”, ricorda, sottolineando l’importanza di misure che coinvolgano anche i padri, non solo le madri, nel percorso di crescita dei figli.

Infine, Schlein ribadisce la necessità di un fronte progressista compatto, soprattutto in vista delle sfide future: “Dobbiamo restare uniti testardamente. Non ce lo chiede il medico, ma la nostra gente”. Un appello all’unità che mira a rafforzare il campo largo e a evitare nuove fratture interne.

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