Migranti, 166 traghettati a Brindisi da nave Sea Watch 5

Questa mattina è giunta, presso il porto di Brindisi, la nave ONG “Sea Watch 5” con a bordo 166 migranti, provenienti principalmente da Bangladesh, Egitto, Syria, Eritrea. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura, si sono svolte secondo il piano concordato nella riunione organizzativa tenutasi presso il Palazzo di Governo il decorso 13 maggio.

La nave è attraccata all’interno del porto di Brindisi, presso la banchina di Sant’Apollinare, dove si sono svolte le consuete operazioni preliminari ed è stato attivato il dispositivo dei soccorsi con il supporto di ASL e dei volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana.

Le operazioni di accoglienza si sono svolte, anche sotto il profilo sanitario, senza alcuna criticità.

Al termine delle operazioni conclusesi nel tardo pomeriggio, si è provveduto, come da indicazioni ministeriali, al trasferimento dei n.137 migranti maggiorenni verso le destinazioni individuate fuori regione, e dei n. 29 minori stranieri non accompagnati, affidati a dedicati progetti FAMI.

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