Lamezia, pilota di canadair accoltellato al collo da uno straniero

Momenti di grande tensione e paura nei pressi dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, dove un pilota di Canadair, originario di Bari e in servizio presso lo scalo calabrese, è stato violentemente aggredito e accoltellato da un cittadino straniero all’interno dell’area parcheggi.

La vittima è stata raggiunta da un fendente al collo e, subito dopo l’attacco, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza presso l’ospedale cittadino di Lamezia Terme, dove si trova attualmente ricoverata.

Sull’episodio sta indagando a ritmo serrato la polizia di Stato, impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a individuare il movente del gesto. Gli inquirenti stanno analizzando scrupolosamente i filmati del sistema di videosorveglianza dello scalo, fondamentali per identificare l’aggressore che si è dato immediatamente alla fuga a bordo di un’autovettura; secondo i primi accertamenti investigativi, l’uomo sarebbe residente in un centro della costa ionica catanzarese e le ricerche sono tuttora in corso in tutta la zona.

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