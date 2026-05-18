Migranti, 250 prelevati dalla Guardia costiera

Circa 250 migranti sono stati prelevati dalla Guardia costiera a una sessantina di miglia a sud est di Portopalo di Capo Passero

Le operazioni sono state effettuate da due motovedette impegnate in un intervento di search and rescue. I migranti viaggiavano a bordo di un motopeschereccio di legno sovraccarico.

Dopo il trasbordo, un centinaio di persone è stato destinato al porto di Augusta. Altre 118 persone sono invece arrivate poco dopo la mezzanotte a Pozzallo. Tra loro anche donne, bambini e numerosi nuclei familiari.

Secondo le prime informazioni, il gruppo sarebbe partito dalla Libia. Prima dei soccorsi i migranti sarebbero rimasti in mare per due giorni e due notti. Sulla motovedetta diretta a Pozzallo erano presenti 55 uomini, 7 donne e 56 minori. Tra i minori anche 10 bambine e ragazze di età compresa tra 2 e 16 anni.

Le nazionalità dichiarate sono Egitto, Somalia, Bangladesh, Siria e Kuwait. La Prefettura di Ragusa aveva attivato il dispositivo di accoglienza già prima dello sbarco. In banchina erano presenti personale sanitario e operatori impegnati nelle procedure di assistenza e identificazione.

Hanno partecipato alle operazioni anche Protezione civile, Croce Rossa e Misericordie. Coinvolti inoltre gli operatori della fondazione Fondazione Migrantes e dell’Usmaf per l’assistenza sanitaria marittima.

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