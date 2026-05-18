Migranti, 131 traghettati a Ravenna da nave Ocean Viking

Dopo una lunga traversata in mare è giunta infine al porto di Marina di Ravenna. Lunedì mattina la Ocean Viking ha attraccato alla banchina di Fabbrica Vecchia e sono così partite le operazioni di sbarco delle 131 persone salvate nei giorni scorsi dai volontari della ong Sos Mediterranee. Per Ravenna si tratta del 26esimo sbarco a partire dal dicembre 2022.

Le operazioni di soccorso sono iniziate martedì scorso (12 maggio) quando la Ocean Viking ha salvato 75 naufraghi clandestini rimasti per quattro giorni su uno scafo in mezzo al mare. Ma solamente il giorno successivo si è reso necessario un nuovo intervento nelle acque tra l’Italia e la costa libica: altre 56 persone sono state tratte in salvo da un’imbarcazione in difficoltà. Qui purtroppo non si è potuto far nulla per un uomo originario del Bangladesh che è deceduto nonostante l’intervento dei soccorritori.

www.ravennatoday.it – foto archivio

550 sbarcati in poche ore

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