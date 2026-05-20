Malore nel sonno, 34enne trovato morto nel letto dalla madre

E’ morto a 34 anni il giorno del suo compleanno. Si chiamava Federico Benetello e viveva a Cittadella

La disgrazia si è consumata tra il 16 e il 17 maggio. La vittima, che non soffriva di particolari patologie ha cenato, ha trascorso qualche ora con gli amici poi è rientrato a casa e si è coricato. La tragica scoperta è stata fatta domenica mattina dalla madre che l’ha trovato riverso sul letto ormai privo di vita.

In un gesto disperato la donna ha subito chiesto l’intervento dei soccorritori, ma i sanitari del Suem 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. La morte secondo la prima ricognizione esterna della salma sarebbe avvenuta nel cuore della notte. Così repentina e inaspettata da non consentire a Federico di chiedere aiuto.

Il 34enne nel periodo scolastico è stato studente all’Ipsia Galileo Galilei di Castelfranco in provincia Treviso. Dopo il biennio si è messo subito a lavorare. Era un esperto e appassionato di tutto ciò che riguardasse il mondo dell’elettronica e dell’elettricità. Era considerato un “mago” nell’aggiustare gli smartphone. In tanti tra amici e conoscenti in lui avevano un punto fermo per queste emergenze. Ha lavorato per diversi anni in un negozio di Cittadella specializzato proprio in telefonia. […]

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