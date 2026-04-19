Iran, Trump: ‘Se non accettano l’accordo li distruggeremo’

“I miei rappresentanti stanno andando a Islambad, in Pakistan. Saranno lì domani sera per colloqui”. E’ quanto scrive Donald Trump in un lungo post su Truth Social in cui afferma che gli Stati Uniti stanno offrendo all’Iran “un accordo molto giusto e ragionevole, spero che lo accettino perché se non lo fanno gli Stati Uniti abbatteranno ogni singola centrale elettrica, ogni singolo ponte. Basta fare la persona carina, sarà mio onore fare quello che doveva essere fatto dagli altri presidenti negli ultimi 47 anni”.

Queste le ultime notizie di oggi domenica 19 aprile all’indomani della chiusura di Hormuz da parte di Teheran. Il traffico nello stretto continua a essere paralizzato.

Ma non c’è ancora la conferma ufficiale della partecipazione iraniana ai colloqui. Secondo la stampa iraniana Teheran “non prenderà nemmeno in considerazione un secondo incontro a Islamabad” finché Washington non porrà fine al blocco marittimo sui porti iraniani. Secondo Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, “siamo lontani da un accordo definitivo”.

E in un discorso trasmesso dalla tv di Stato iraniana, ha osservato: “Sebbene siano stati compiuti progressi nei negoziati, permangono ancora molte divergenze e diverse questioni fondamentali restano irrisolte”. Ciò indica che le differenze di posizione tra le due parti devono ancora essere appianate. ADNKRONOS