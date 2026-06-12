Iran, Trump: “prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere”

“In un futuro non troppo lontano, prenderemo il controllo dell’isola di Kharg e di altre infrastrutture petrolifere” iraniane, “assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.

Trump: “Khamenei ha approvato l’accordo”

La Guida Suprema Mojtaba Khamenei “ha approvato questo accordo, almeno da quanto ho capito. Lo Stretto di Hormuz verra’ riaperto e i prezzi scenderanno dopo la firma, che potrebbe arrivare gia’ questo weekend”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti nello Studio Ovale.

Media iraniani: “Teheran non ha approvato alcun testo di accordo con Usa”

Le agenzie di stampa iraniane Tasnim e Fars, vicine ai pasdaran, smentiscono che Teheran abbia approvato alcun testo di accordo con gli Stati Uniti. L’Iran “non conferma alcun accordo” scrive Tasnim mentre la Fars, citando una fonte “informata”, sottolinea che “non è stata approvata nessun bozza di intesa o memorandum iniziale con gli Usa, contraddicendo l’annuncio del presidente Trump”. Frena anche la televisione di Stato iraniana su X: “Ogni ora racconta una bugia e si vanta”, si legge nel post che non cita direttamente il presidente americano.

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